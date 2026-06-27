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Ett tankfartyg i Hormuzsundet tidigare i år. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Nytt fartyg träffat – hotnivån höjs i Hormuzsundet

Av Tor Gasslander
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Ett oljetankfartyg har träffats av en oidentifierad projektil i Hormuzsundet, rapporterar AFP. Enligt den brittiska maritima säkerhetsmyndigheten UKMTO fick fartyget materiella skador, men besättningen är oskadd.

Efter attacken höjer myndigheten sin bedömning av hotnivån i sundet till ”betydande”, skriver Bloomberg.

Även under gårdagen attackerades ett fartyg i sundet. Iran har tagit på sig den attacken.

Trafiken har börjat flöda genom sundet efter avtalet mellan USA och Iran
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Uppges vara ett Panamaflaggat fartyg
AFP  · Ofta betalvägg
Iran och USA utbytte attacker efter att fredagens drönarbeskjutning av ett fartyg i sundet
AP  · Ofta betalvägg
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