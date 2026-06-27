Nytt fartyg träffat – hotnivån höjs i Hormuzsundet

Ett tankfartyg i Hormuzsundet tidigare i år.

Ett oljetankfartyg har träffats av en oidentifierad projektil i Hormuzsundet, rapporterar AFP. Enligt den brittiska maritima säkerhetsmyndigheten UKMTO fick fartyget materiella skador, men besättningen är oskadd.

Efter attacken höjer myndigheten sin bedömning av hotnivån i sundet till ”betydande”, skriver Bloomberg.

Även under gårdagen attackerades ett fartyg i sundet. Iran har tagit på sig den attacken.