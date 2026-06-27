Nytt fartyg träffat – hotnivån höjs i Hormuzsundet
Ett oljetankfartyg har träffats av en oidentifierad projektil i Hormuzsundet, rapporterar AFP. Enligt den brittiska maritima säkerhetsmyndigheten UKMTO fick fartyget materiella skador, men besättningen är oskadd.
Efter attacken höjer myndigheten sin bedömning av hotnivån i sundet till ”betydande”, skriver Bloomberg.
Även under gårdagen attackerades ett fartyg i sundet. Iran har tagit på sig den attacken.
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