Iran: ”Öga för öga” om USA slår mot infrastrukturen

Iran kommer att svara på alla attacker mot landets infrastruktur, skriver utrikesminister Abbas Araghchi på X. Varningen kommer efter att Donald Trump tidigare under dagen hotat att anfalla en bro eller ett kraftverk för varje fartyg i Hormuzsundet som beskjuts av Iran.

”Vår försvarslära är tydlig: Öga för öga” skriver Araghchi.

USA:s hot ”kommer inte att ha några resultat förutom en utökning av kriget”, säger Irans militär enligt landets statliga medier.