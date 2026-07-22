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Arkivbild från Irans huvudstad Teheran den 16 juli. (Vahid Salemi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

Iran: Minst 53 dödade i amerikanska attacker

Av Hedda Hallsenius
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Minst 53 personer i Iran har dödats och nära 600 skadats i amerikanska attacker sedan början av juni, uppger Irans hälsodepartement enligt CNN.

Striderna mellan länderna har blossat upp på nytt under de senaste dagarna. Teheran började återigen beskjuta fartyg i Hormuzsundet, varpå Washington eskalerade attackerna mot Iran.

I helgen dödades minst tre amerikanska soldater i iranska attacker i området, enligt USA:s försvarsdepartement.

Ytterligare en amerikansk soldat befaras död – kvarlevor hittades i Jordanien
CNN
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