Iran: Minst 53 dödade i amerikanska attacker
Minst 53 personer i Iran har dödats och nära 600 skadats i amerikanska attacker sedan början av juni, uppger Irans hälsodepartement enligt CNN.
Striderna mellan länderna har blossat upp på nytt under de senaste dagarna. Teheran började återigen beskjuta fartyg i Hormuzsundet, varpå Washington eskalerade attackerna mot Iran.
I helgen dödades minst tre amerikanska soldater i iranska attacker i området, enligt USA:s försvarsdepartement.
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