Stödet för Irankriget rasar bland Donald Trumps väljare, enligt en ny opinionsmätning från Politico.

I början av maj ansåg 50 procent av Maga-väljarna att USA bör fortsätta kriget även om den ekonomiska kostnaden ökar. Motsvarande andel två månader senare var 37 procent. Nästan var femte svarande anser att USA bör avsluta konflikten oaktat den ekonomiska notan.

Resultatet kan tolkas som att tålamodet är på väg att ta slut och bland republikanska bedömare stiger frustrationen.

– Det amerikanska folket förstår helt enkelt inte. De förstår inte varför vi är inblandade i det här kriget, säger tidskriften The American Conservatives chefsredaktör Curt Mills.