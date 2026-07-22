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USA:s president Donald Trump. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

Trump: För varje iransk attack ska vi bomba en bro

Av Hedda Hallsenius
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Donald Trump hotar med hämndattacker mot Irans infrastruktur i ett inlägg på den egna plattformen Truth Social.

”Från och med nu, för varje gång Iran skjuter mot ett fartyg i Hormuzsundet, vare sig det är med robot, raket, drönare eller annat vapen, kommer USA att bomba och förstöra en bro eller ett kraftverk”, skriver Trump.

Även broar och kraftverk i eller nära huvudstaden Teheran kan komma att attackeras, enligt Trump.

Donald Trump på Truth Social
truthsocial.com
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