Trump: För varje iransk attack ska vi bomba en bro

Donald Trump hotar med hämndattacker mot Irans infrastruktur i ett inlägg på den egna plattformen Truth Social.

”Från och med nu, för varje gång Iran skjuter mot ett fartyg i Hormuzsundet, vare sig det är med robot, raket, drönare eller annat vapen, kommer USA att bomba och förstöra en bro eller ett kraftverk”, skriver Trump.

Även broar och kraftverk i eller nära huvudstaden Teheran kan komma att attackeras, enligt Trump.