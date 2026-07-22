Trump: För varje iransk attack ska vi bomba en bro
Donald Trump hotar med hämndattacker mot Irans infrastruktur i ett inlägg på den egna plattformen Truth Social.
”Från och med nu, för varje gång Iran skjuter mot ett fartyg i Hormuzsundet, vare sig det är med robot, raket, drönare eller annat vapen, kommer USA att bomba och förstöra en bro eller ett kraftverk”, skriver Trump.
Även broar och kraftverk i eller nära huvudstaden Teheran kan komma att attackeras, enligt Trump.
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