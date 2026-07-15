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Bilden visar en amerikansk drönarattack mot en iransk hamn den 12 juli. (AP/TT)
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Iran: Över 260 skadade i nattens flygattacker

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Iranska myndigheter uppger att över 260 personer har skadats i USA:s attacker mot landet under tisdagskvällen och natten till onsdagen, rapporterar AP. Det är betydligt fler än vad som har rapporterats under någon av de tidigare attackerna sedan konflikten blossade upp igen förra veckan.

Myndigheterna har enligt AP inte gått ut med några uppgifter om huruvida några personer dödats i nattens attacker. Klockan 22 på tisdagen – svensk tid – återupptog USA sin blockad mot iranska hamnar, rapporterar DN.

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