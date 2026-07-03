Iranexpert: Osannolikt att nye ledaren dyker upp

Iranska toppar, utländska representanter och sörjande invånare har på fredagen samlats kring den dödade ayatollan Ali Khameneis kista inför den sex dagar långa statsbegravningen, som inleds i morgon.

En som inte lär synas till är hans son och efterträdare Mojtaba Khamenei. Det säger Iranexperten Mohammad Fazlhashemi vid Uppsala universitet till TT.

– Israel och USA har ett stort underrättelseövertag mot Iran och så fort han visar sig så blir han ett villebråd för amerikanska och framför allt israeliska agenter inne i Iran.

Israels försvarsminister Israel Katz har tidigare klargjort att alla nya iranska ledare kommer att dödas.

Flera källor i Mojtaba Khameneis inre cirkel har uppgett för Reuters att han skadades svårt i attacken som dödade hans far, och att hans ansikte vanställdes.