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Sörjande vid ayatollans och hans familjemedlemmars kistor. (Vahid Salemi /AP/TT / AP)
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Iranexpert: Osannolikt att nye ledaren dyker upp

Av Joel Malmén
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Iranska toppar, utländska representanter och sörjande invånare har på fredagen samlats kring den dödade ayatollan Ali Khameneis kista inför den sex dagar långa statsbegravningen, som inleds i morgon.

En som inte lär synas till är hans son och efterträdare Mojtaba Khamenei. Det säger Iranexperten Mohammad Fazlhashemi vid Uppsala universitet till TT.

– Israel och USA har ett stort underrättelseövertag mot Iran och så fort han visar sig så blir han ett villebråd för amerikanska och framför allt israeliska agenter inne i Iran.

Israels försvarsminister Israel Katz har tidigare klargjort att alla nya iranska ledare kommer att dödas.

Flera källor i Mojtaba Khameneis inre cirkel har uppgett för Reuters att han skadades svårt i attacken som dödade hans far, och att hans ansikte vanställdes.

Omni förklararKhamenei begravs i jätteceremoni – ska nye ayatollan våga sig ut?

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Miljontals väntas delta i ceremonierna
TT
Stort säkerhetspådrag i Teheran
www.theguardian.com
Uppgifter: Mojtaba Khamenei skadades svårt i ben och ansikte (11 april)
Reuters  · Ofta betalvägg
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