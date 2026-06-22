Iranier omprövar synen på väst: ”Kan inte rädda oss”

Den iranska regimen har överlevt kriget, men står nu inför en annan utmaning: relationen till den egna befolkningen. Många iranier är märkta av både kriget och de omfattande protesterna tidigare i år, då tusentals människor dödades.

Attackerna mot Iran har väckt nationalistiska känslor och skapat en ovanlig gemensam uppslutning i ett annars djupt splittrat land, skriver The Guardian. Enligt bedömare är den dominerande bilden att Iran klarade att stå emot sina motståndare i kriget, även om landets djupa inhemska problem kvarstår.

Den vänsterlutande iranska konstnären Elham säger att många har tvingats ompröva synen på väst och på protesterna.

– Det finns nu en förståelse för att USA inte kommer att rädda oss, säger hon till tidningen.