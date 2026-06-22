Pentagon: Vi använde Grok AI för att attackera 2 000 mål på 96 timmar

En man tittar i sin mobil framför en väggmålning till minne av skolbarn som dödades i en attack den 28 februari i den sydiranska staden Minab, som troligen orsakades av amerikanska attacker.

USA:s försvarsdepartement Pentagon har vänt sig till Elon Musks chattbot Grok för att avfyra tusentals robotar mot Iran, enligt en högt uppsatt försvarstjänsteman. Det skriver The Independent.

Uppgifterna framkommer i samband med en stämning mot Musk. I ett uttalande som gjorts under ed skriver Cameron Stanley, Pentagons chef för digital och artificiell intelligens, att chatbottens fortsatta verksamhet är ”en fråga om högsta nationella säkerhet” för USA. Han skriver vidare att chattboten användes för att attackera ”2 000 olika mål inom 96 timmar” och att den är en av tre produkter som är ”utrustad för att stödja missionskritiska operationer” i topphemliga miljöer.

Uttalandet tycks vara det första erkännandet från en regeringstjänsteman om att USA använder Musks AI för att bomba Iran, enligt The Independent. Flera AI-tjänster har hamnat under lupp efter att USA-ledda attacker dödat hundratals civila i Iran.