Trump hävdar att Iran är besegrat: ”USA är tillbaka”

Iran är ”fullständigt besegrade”, skriver den amerikanska presidenten Donald Trump på Truth social. Han menar att landet nu saknar både flotta och flygvapen.

”Iran kom undan med ’mord’ i 47 år, ända tills jag kom. Då förändrades allt. USA är tillbaka”.

Han skriver att Iran saknade respekt för de tidigare presidenterna Barack Obama och Joe Biden, och att de var svaga och ineffektiva ledare.

USA har meddelat att man skickar sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner till Schweiz för fredsamtal med Iran.