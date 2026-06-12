Iransk källa: Avtalet inte klart tills på söndag

Samförståndsavtalet mellan Iran och USA kommer inte bli färdigt till helgen, skriver Reuters med hänvisning till iranska medier.

Källor med insyn i förhandlingarna nekar till att avtalet ska skrivas under på söndagen, rapporterar iranska Noornews.

Uttalandet kommer sedan flera amerikanska utspel om att samförståndsavtalet snart är klart.

Både uppgiften om söndag och om att det skulle ske i Genève är båda helt felaktiga och förnekas, heter det.

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