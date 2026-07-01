Uppgift: Trump har övervägt storskalig attack – men valt diplomati

De senaste dagarna har Donald Trump fört samtal med sin stab om att genomföra nya militära anfall i Iran. Det uppger flera Vita huset-källor för The Wall Street Journal.

Presidenten ska ha pratat med försvarsminister Pete Hegseth och försvarschefen Dan Caine om att återuppta det fullskaliga kriget för att bryta dödläget i fredsförhandlingarna. Enligt källorna ska Trump ha beslutat sig för att fortsätta på det diplomatiska spåret och även gett klartecken för att skjuta upp deadline för kärnvapenavtal. Tidigare har USA gett Iran till 18 augusti att skriva under ett sådant.

Det senaste dygnet har Vita husets fredssändebud Steve Witkoff och Jared Kushner befunnit sig i Qatar för att förhandla om ett slutgiltigt avtal. Indirekta samtal har förts med Iran genom qatariska medlare. Utåt sett beskrivs förhandlingarna som framgångsrika för amerikanerna, men enligt uppgifter har länderna kört fast på flera punkter.