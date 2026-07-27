Iransk man försatt på fri fot – misstänktes för inblandning i Berlindåd

En iransk man som tidigare varit misstänkt för inblandning i dådet mot pridefestivalen i Berlin har släppts på fri fot, rapporterar Der Spiegel. Enligt tidningen har misstankarna mot mannen inte kunnat styrkas.

Enligt tidningens källor ska vittnen på plats ha uppgett att de sett mannen lämna den skåpbil som gärningsmannen Abdul Ballout använde för att köra in i folkmassan i Tiergarten. Enligt myndigheterna tyder övrig bevisning dock på att mannen aldrig befunnit sig i fordonet.

Abdul Ballout sköts på söndagen till döds av polis i ett koloniområde dit han flytt efter dådet.