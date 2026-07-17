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Människor i Teheran i samband med begravningen av Irans före detta ayatolla Ali Khamenei. (Vahid Salemi/AP/TT)
MellanösternkrisenIrankriget

Iranska medier: USA har attackerat civil infrastruktur

Av Emma Hedlin
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Iran har svarat på USA:s attacker under natten till fredagen. Flera amerikanska mål har träffats, bland annat i Kuwait, Qatar och Bahrain, rapporterar Reuters.

Det är sjätte natten i rad som USA och Iran attackerar varandra efter att Donald Trump förra veckan sa att vapenvilan är över.

USA uppger att de under natten riktat in sig på militära mål i Iran, medan iranska statsmedier säger att civil infrastruktur har träffats – däribland broar, en tågstation och en flygplats. BBC skriver att de har lyckats verifiera en attack mot en bro i Hormozgan-provinsen i sydvästra Iran.

Enligt den iranska nyhetsbyrån IRNA har sju personer dödats i de amerikanska attackerna.

Tidigare i veckan hotade Trump att attackera broar och kraftverk om Iran inte återvänder till förhandlingsbordet. Varken Vita huset eller militärkommandot Centcom har kommenterat BBC:s uppgifter.

USA attackerar Iran för att ”ytterligare försvaga landets militära kapacitet”
Reuters  · Ofta betalvägg
Enligt Genèvekonventionerna är det ett krigsbrott att attackera civil infrastruktur
BBC
Samtidigt uppger Vita huset att ”Trump är öppen för diplomati”
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