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Isak Hien. (Jessica Tobias /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Isak Hien opererad i Finland – börjar nu sin rehab

Av Jacob Ruderstam
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Den svenske mittbacken Isak Hien har nu opererats i Finland för den skada han ådrog sig i VM-matchen mot Japan. Det meddelar hans klubblag Atalanta under tisdagen.

Det rör sig om en skada i ”vänster lårs baksida” och svensken ska nu påbörja ett rehabiliteringsprogram, enligt den italienska klubben.

Hien lämnade VM-truppen direkt efter att ha skadat sig.

Operationen genomfördes av en specialist inom senkirurgi
Sveriges Television
Hien byttes ut i första halvlek mot Japan
TT
Oklart när Hien kan vara tillbaka på plan
Aftonbladet
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