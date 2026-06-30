Isak Hien opererad i Finland – börjar nu sin rehab
Den svenske mittbacken Isak Hien har nu opererats i Finland för den skada han ådrog sig i VM-matchen mot Japan. Det meddelar hans klubblag Atalanta under tisdagen.
Det rör sig om en skada i ”vänster lårs baksida” och svensken ska nu påbörja ett rehabiliteringsprogram, enligt den italienska klubben.
Hien lämnade VM-truppen direkt efter att ha skadat sig.
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