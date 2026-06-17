Isak tränade själv – har ”individuellt upplägg”

Den svenske anfallsstjärnan Alexander Isak tränade på egen hand under onsdagen. Landslagets presschef Petra Thorén säger att Isak har ett ”individuellt upplägg” för att återhämta sig efter matchen mot Tunisien, som Sverige vann med hela 5–1.

– Han kommer vara ute på planen en del och resten på gymmet, säger hon enligt TT.

Det ska dock inte vara någon fara inför lördagskvällens gruppspelsmatch mot Nederländerna, understryker Thorén.