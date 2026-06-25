Israel förnekar amerikansk uppgift om reträtt i Libanon

Både Israel och Libanon förnekar amerikanska uppgifter om att israeliska styrkor dragit sig tillbaka från områden i södra Libanon, skriver Haaretz. Från amerikanskt håll hävdades det att styrkorna dragits tillbaka i en gest av ”god vilja” mot den libanesiska regeringen.

– Jag känner inte till något om detta. Vi har inte förflyttat oss alls, säger en israelisk militärkälla till tidningen.

En libanesisk källa säger att utvecklingen på marken snarare antyder ”motsatsen till ett tillbakadragande”.