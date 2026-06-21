Netanyahu: Stannar i Libanon så länge det behövs

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att israeliska trupper kommer att stanna i Libanon ”så länge det behövs”, rapporterar AFP.

– Ingenting kommer att förändra det, säger Netanyahu.

Han betonar också att Israel aldrig kommer att acceptera att Iran skaffar sig kärnvapen, oavsett den politiska utvecklingen i regionen.

Samtidigt pågår fredssamtal mellan USA och Iran i Schweiz. En av punkterna i det preliminära avtal som tidigare undertecknats omfattar ett eldupphör mellan Israel och Hizbollah i Libanon.

Striderna har dock fortsatt, vilket har satt förhandlingarna under press. Iran meddelade under lördagen att landet åter stänger Hormuzsundet, och på söndagen varnade Donald Trump för kraftfulla amerikanska åtgärder om Irans stöd till Hizbollah inte upphör.