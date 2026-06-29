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Förstörda byggnader i södra Libanon, sett från Israel, 28 juni 2026. (Ohad Zwigenberg /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIsrael-Hizbollah

Israel har sprängt Hizbollahs tunnel i södra Libanon

Av Olivia W Demred
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Israels militär har sprängt en 200 meter lång tunnel i södra Libanon, rapporterar AFP. Enligt premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Israel Katz innehöll den hundratals vapen och flera uppskjutningsramper riktade mot Israel.

Libanons statliga nyhetsbyrå NNA uppger att flera attacker genomfördes i området under söndagen. Terrorgruppen Hizbollah fördömer insatsen som ett brott mot vapenvilan och säger att rörelsen förbehåller sig rätten att försvara Libanon.

Attackerna sker trots att Israel och Libanon i fredags, med USA:s stöd, undertecknade ett ramavtal för fred. Hizbollah är inte part i avtalet.

Israel uppger att USA informerades om tunnelattacken i förväg
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Hizbollah har fördömt överenskommelsen mellan Israel, USA och Libanon
TT
IDF har publicerat videoklipp från attacken
Jerusalem Post
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