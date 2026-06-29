Israel har sprängt Hizbollahs tunnel i södra Libanon

Israels militär har sprängt en 200 meter lång tunnel i södra Libanon, rapporterar AFP. Enligt premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Israel Katz innehöll den hundratals vapen och flera uppskjutningsramper riktade mot Israel.

Libanons statliga nyhetsbyrå NNA uppger att flera attacker genomfördes i området under söndagen. Terrorgruppen Hizbollah fördömer insatsen som ett brott mot vapenvilan och säger att rörelsen förbehåller sig rätten att försvara Libanon.

Attackerna sker trots att Israel och Libanon i fredags, med USA:s stöd, undertecknade ett ramavtal för fred. Hizbollah är inte part i avtalet.