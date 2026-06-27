ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En väggmålning på gränsmuren mellan Libanon och Israel. (Ariel Schalit /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIsrael-Hizbollah

Experten: Osannolikt att Israels och Libanons avtal lyckas

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Ramavtalet som Israel och Libanon skrev under på fredagskvällen har svaga förutsättningar för att lyckas, säger Mellanösternexperten Alexander Atarodi till SVT Nyheter.

Atarodi säger att stabilitet mellan Israel och Libanon är en förutsättning för att fredsavtalet mellan USA och Iran ska hålla.

Men även om Libanon har skrivit under har Hizbollah fördömt avtalet. Det ligger dessutom inte i Israels premiärminister Benjamin Netanyahus intresse att dra sig tillbaka från Libanon, säger Atarodi.

– Vi har två avtal, fyra olika viljor och alla med svaga inrikespolitiska förutsättningar för att vi ska få en hållbar fred och stabilitet i regionen.

Atarodi: ”Rent realistiskt måste man vara förberedd på att båda de här avtalen kan fallera”
Sveriges Television
Hizbollah har kallat avtalet för en ”kapitulation inför Israel”
Reuters  · Ofta betalvägg
Avtalet medlades fram av USA
CNN
Annons
Boka hotellweekend – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenIsrael-HizbollahUSAIsraelMellanösternLibanonIranNordamerika Benjamin NetanyahuHizbollah