Experten: Osannolikt att Israels och Libanons avtal lyckas
Ramavtalet som Israel och Libanon skrev under på fredagskvällen har svaga förutsättningar för att lyckas, säger Mellanösternexperten Alexander Atarodi till SVT Nyheter.
Atarodi säger att stabilitet mellan Israel och Libanon är en förutsättning för att fredsavtalet mellan USA och Iran ska hålla.
Men även om Libanon har skrivit under har Hizbollah fördömt avtalet. Det ligger dessutom inte i Israels premiärminister Benjamin Netanyahus intresse att dra sig tillbaka från Libanon, säger Atarodi.
– Vi har två avtal, fyra olika viljor och alla med svaga inrikespolitiska förutsättningar för att vi ska få en hållbar fred och stabilitet i regionen.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen