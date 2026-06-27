Experten: Osannolikt att Israels och Libanons avtal lyckas

En väggmålning på gränsmuren mellan Libanon och Israel.

Ramavtalet som Israel och Libanon skrev under på fredagskvällen har svaga förutsättningar för att lyckas, säger Mellanösternexperten Alexander Atarodi till SVT Nyheter.

Atarodi säger att stabilitet mellan Israel och Libanon är en förutsättning för att fredsavtalet mellan USA och Iran ska hålla.

Men även om Libanon har skrivit under har Hizbollah fördömt avtalet. Det ligger dessutom inte i Israels premiärminister Benjamin Netanyahus intresse att dra sig tillbaka från Libanon, säger Atarodi.

– Vi har två avtal, fyra olika viljor och alla med svaga inrikespolitiska förutsättningar för att vi ska få en hållbar fred och stabilitet i regionen.