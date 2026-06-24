Israel: USA har inte krävt att vi lämnar Libanon

Arkivbilder. En volontärarbetare delar ut vatten i Beiruts södra förorter. I bakgrunden står bilder av Hizbollahprofiler.

USA har inte krävt att Israel ska dra sig ur Libanon, säger den israeliske försvarsministern Israel Katz enligt AFP.

Det trots att Libanon och Israel under dagen diskuterat ett amerikanskt förslag om att Israel ska dra sig ut ur ”delar av” det ”säkerhetsområde” Israel ockuperar i södra Libanon.

På frågan om Israel skulle dra sig ur Libanon om amerikanerna ställde något sådant krav svarade Katz att premiärminister Benjamin Netanyahu sagt till USA:s Donald Trump att Israel ”är där för att skydda boende i norra Israel”.

I det fredsavtal som USA och Iran skrev under förra veckan är en av punkterna att attackerna mot Libanon upphör.