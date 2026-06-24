Israel: Lämnar inte Libanon ens om USA kräver det
Israelisk militär kommer inte att lämna södra Libanon, även om USA uttryckligen kräver det. Det meddelar den israeliske försvarsministern Israel Katz i ett tal, rapporterar Haaretz.
200 000 libaneser som fördrivits från sina hem i södra Libanon kommer inte att få återvända hem.
– Det blir ingen civilbefolkning och inga terrorister, säger han.
Han säger vidare att Israel inte heller kommer att dra sig tillbaka från ockuperade områden i Syrien.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen