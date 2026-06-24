ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Israeliska och amerikanska flaggor framför förstörda byggnader i södra Libanon. (Ohad Zwigenberg /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIsrael-Hizbollah

Israel: Lämnar inte Libanon ens om USA kräver det

Av Anders Hovne
Publicerad:

Israelisk militär kommer inte att lämna södra Libanon, även om USA uttryckligen kräver det. Det meddelar den israeliske försvarsministern Israel Katz i ett tal, rapporterar Haaretz.

200 000 libaneser som fördrivits från sina hem i södra Libanon kommer inte att få återvända hem.

– Det blir ingen civilbefolkning och inga terrorister, säger han.

Han säger vidare att Israel inte heller kommer att dra sig tillbaka från ockuperade områden i Syrien.

Hävdar att terrorister gömmer sig bland civila
www.haaretz.com
USA har lagt fram ett förslag för ett israeliskt tillbakadragande
Reuters  · Ofta betalvägg
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen