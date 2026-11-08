Jack Hughes hjälte när Devils vände och vann mot Islanders
Devils stod för en mäktig vändning borta mot New York Islanders i nattens NHL. New Jersey-laget vände 2–4 inför tredje perioden till seger med 5–4 efter att Jack Hughes avgjort i förlängningen.
– En fantastisk vändning. Vi fortsatte kämpa och gav aldrig upp, säger matchhjälten till NHL.com.
Svenske Jesper Bratt noterades för en assist i Devils, som tog sin fjärde raka seger. I Islanders gjorde både Simon Holmström och Victor Eklund mål.
Nattens NHL-resultat
Kraken 3–4 Rangers
Islanders 4–5 Devils (efter förlängning)
Senators 4–2 Mammoth
Maple Leafs 2–4 Canadiens
Hurricanes 9–2 Blackhawks
Stars 4–3 Sharks
Wild 3–4 Lightning (efter förlängning)
Avalanche 4–0 Red Wings
Kings 2–5 Penguins
Canucks 2–4 Oilers
Panthers 3–4 Capitals
Blues 1–3 Predators