Jack Hughes jublar efter att ha avgjort för New Jersey Devils mot New York Islanders i förlängningen.

Devils stod för en mäktig vändning borta mot New York Islanders i nattens NHL. New Jersey-laget vände 2–4 inför tredje perioden till seger med 5–4 efter att Jack Hughes avgjort i förlängningen.

– En fantastisk vändning. Vi fortsatte kämpa och gav aldrig upp, säger matchhjälten till NHL.com.

Svenske Jesper Bratt noterades för en assist i Devils, som tog sin fjärde raka seger. I Islanders gjorde både Simon Holmström och Victor Eklund mål.