Japan befarar ”flickväns-effekt” för Gyökeres

Ines Aguiar i svensk tröja under matchen mellan Nederländerna och Sverige.

Skådespelaren Ines Aguiar har pekats ut som flickvän till Viktor Gyökeres och följer mästerskapet på plats i USA. Det befarar japanska medier kan komma att lyfta den svenske anfallaren, inför helgens VM-möte mellan länderna. Det rapporterar Expressen.

”Det känns troligt att flickvän-effekten kommer hjälpa honom att fokusera igen inför den sista gruppspelsmatchen”, skriver tidningen Nikkan Sports.