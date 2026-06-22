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Ines Aguiar i svensk tröja under matchen mellan Nederländerna och Sverige. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
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Japan befarar ”flickväns-effekt” för Gyökeres

Av Tomas Ekelund
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Skådespelaren Ines Aguiar har pekats ut som flickvän till Viktor Gyökeres och följer mästerskapet på plats i USA. Det befarar japanska medier kan komma att lyfta den svenske anfallaren, inför helgens VM-möte mellan länderna. Det rapporterar Expressen.

”Det känns troligt att flickvän-effekten kommer hjälpa honom att fokusera igen inför den sista gruppspelsmatchen”, skriver tidningen Nikkan Sports.

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Aftonbladet
bakgrund
 
Nikkan Sports
Wikipedia (en)
Nikkan Sports (日刊スポーツ, Nikkan Supōtsu; lit. 'The Daily Sports') is the first Japanese daily sports newspaper founded in 1946. It has a circulation of 1,661,000 and is an affiliate newspaper of the Asahi Shimbun.
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