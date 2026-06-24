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Japans Tsuyoshi Watanabe under mötet med Nederländerna. (Julio Cortez /AP/TT / AP)
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Japan går för storseger mot Sverige: ”De har problem”

Av Anders Hovne
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Ett oavgjort resultat mot Sverige tar Japan vidare i fotbolls-VM. Men förbundskapten Hajime Moriyasu har beordrat sina spelare att satsa offensivt och gå för storseger för att vinna gruppen och få lättare motstånd i sextondelsfinalen, rapporterar Expressen.

Den japanske försvararen Tsuyoshi Watanabe säger att man räknar med att möta ett svenskt lag med stukat självförtroende efter 5-1-förlusten mot Nederländerna.

– Våra motståndare, de har försvarsproblem, säger han.

Sverige kan gå vidare som en av de bästa treorna även vid förlust mot Japan, men det beror på hur de övriga grupperna slutar.

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