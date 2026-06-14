Japan chockade mot storfavorit i sista stund

Japan och Nederländerna i mötet i Dallas.

Gruppspelsmötet mellan Japan och Nederländerna bjöd på riktig VM-dramatik.

I andra halvlek såg det ut som att nederländarna skulle kamma hem tre poäng, men japanerna chockade storfavoriten genom att kvittera till 2–2 i 89:e minuten.

Hela första halvlek var mållös. Men i 50:e minuten nickade lagkaptenen Virgil van Dijk in första åt de orangeklädda. Bara sex minuter senare kvitterade Keito Nakamura. I 64:e sköt Crysencio Summerville in 2–1.

Resultatet innebär att inget lag har tagit full pott i den svenska VM-gruppen.