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Japan och Nederländerna i mötet i Dallas. (Julio Cortez /AP/TT)
Fotbolls-VMGruppspelet

Japan chockade mot storfavorit i sista stund

Av Alice Hermansson
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Gruppspelsmötet mellan Japan och Nederländerna bjöd på riktig VM-dramatik.

I andra halvlek såg det ut som att nederländarna skulle kamma hem tre poäng, men japanerna chockade storfavoriten genom att kvittera till 2–2 i 89:e minuten.

Hela första halvlek var mållös. Men i 50:e minuten nickade lagkaptenen Virgil van Dijk in första åt de orangeklädda. Bara sex minuter senare kvitterade Keito Nakamura. I 64:e sköt Crysencio Summerville in 2–1.

Resultatet innebär att inget lag har tagit full pott i den svenska VM-gruppen.

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Nederländerna var på väg mot tre poäng
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