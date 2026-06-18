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Takefusa Kubo under matchen mot Nederländerna. (Tony Guttierez /AP/TT)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Japans stjärna skadad – kan missa Sverigematchen

Av Anders Hovne
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Den japanska storstjärnan Takefusa Kubo kommer troligen att missa den andra gruppspelsmatchen mot Tunisien och sannolikt även den tredje matchen mot Sverige. Det rapporterar Fotbollskanalen med hänvisning till japanska Hochi.

Kubo skadade knät i premiären mot Nederländerna och tränade inte på onsdagen. Skadan är av flera avbräck för det japanska laget.

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Japan möter Sverige 16 juni
www.fotbollskanalen.se
Spelar till vardags i Real Sociedad
malservice.aftonbladet.se
Hochis rapportering (japanska)
hochi.news
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