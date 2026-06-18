Japans stjärna skadad – kan missa Sverigematchen

Den japanska storstjärnan Takefusa Kubo kommer troligen att missa den andra gruppspelsmatchen mot Tunisien och sannolikt även den tredje matchen mot Sverige. Det rapporterar Fotbollskanalen med hänvisning till japanska Hochi.

Kubo skadade knät i premiären mot Nederländerna och tränade inte på onsdagen. Skadan är av flera avbräck för det japanska laget.