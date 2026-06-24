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Sommar i P1 Jonas Bonnier. (Mattias Ahlm)
Sommarpratarna

Författaren släpper liten bomb i sitt ”Sommar”

Av Ebba Örn
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I sitt sommarprogram avslöjar författaren och företagsledaren Jonas Bonnier en hemlighet som han burit på i nästan 20 års tid. Mitt under åren som vice vd på Bonnier, och strax efter att en av hans romaner sågats till fotknölarna, började han skriva under pseudonym. Jonas Bonnier är Tim Davys.

Romanerna om ”Amberville” släpptes mellan 2007 och 2013 och handlar om gosedjur som knarkar och mördar varandra. När den första boken kom blev den en enorm snackis på bokmässan i Frankfurt. Snart hade Tim Davys – eller Jonas Bonnier – bokkontrakt över hela världen. Men gosedjursböckerna blev ingen jättesuccé bland läsarna, snarare tvärtom.

– Jag floppade under ett och samma år i större delen av världen, säger Bonnier i sitt ”Sommar”.

Här kan du höra Jonas Bonniers sommarprat
radio+text · Sveriges Radio
Jonas Bonnier avslöjar att det var han som låg bakom pseudonymen
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Niklas Wahllöf: Jag sätter min hatt på att Jonas Bonniers Sommarprogram blir årets mest googlade
recension · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Caroline Widenheim: Jonas Bonnier avslöjar lögnen – 20 år senare
recension · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Kristian Ekenberg: Detta är hans stora hemlighet
recension · Expressen
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SommarpratarnaJonas BonnierNiklas WahllöfLitteraturBonnier