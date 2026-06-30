Julander: ”Har 20 bolag på väg att bli Calliditas”
Det börsnoterade investeringsbolaget Linc, med fokus på hälsovårdssektorn, har flera bolag i portföljen som kan närma sig en börsdebut. Det säger miljardären och ordförande Bengt Julander till EFN.
Han menar att man totalt har 20 bolag som ”håller på att bli” som uppköpta Calliditas, som växte i över 25 år innan budet på 12 miljarder kom för två år sedan.
– Det finns bolag som är på väg mot en liknande resa, några kommer falla och några kommer komma igenom, säger han.
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