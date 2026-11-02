BK Häcken vinner damallsvenskan efter seger hemma mot Kristianstad i den näst sista omgången. Häcken behövde tre poäng för att säkra klubbens andra raka SM-titel och det var gasen i botten från Hisingslaget direkt när matchen blåstes i gång.

Maja Bodin gav Häcken ledningen efter bara tre minuter och kort därefter gjorde Kristianstad ett oturligt självmål. Innan kvarten var spelad hade Bodin även utökat till 3–0.

– Det är en maktdemonstration, säger SVT:s Linus Eklund.

Kristianstad fick in ett 3–1–mål i den andra halvleken, men det stoppade inte Häcken som vann med 4–1 efter ett sista mål från Aivi Luik. Det innebär att Häcken har skaffat sig ett ointagligt avstånd ner till tabelltvåan Hammarby.