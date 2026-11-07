Polens premiärminister Donald Tusk skriver i ett inlägg på X att han ”hålls kontinuerligt informerad” om skjutningen på Stortorget i Krakow.

”Polisen utreder bakgrunden och alla omständigheter kring attentatet”, skriver han.

Även justitieminister Waldemar Żurek har uttalat sig.

”Enorm tragedi på Krakows torg”, skriver han.

Vidare meddelar Żurek att åklagare, polis och andra berörda myndigheter arbetar på platsen med att säkra spår och klarlägga omständigheterna kring attacken. Han uppmanar även allmänheten att behålla lugnet.