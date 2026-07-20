Källa: EU räknar med att leva upp till Trumps handelsavtal
EU räknar med att nå de investeringsmål på motsvarande 1 350 miljarder dollar i enlighet med det handelsavtal unionen ingick med USA förra året, uppger en högt uppsatt tjänsteman för Bloomberg.
EU-kommissionen uppges vara övertygad om att unionen kommer att köpa energi för 750 miljarder dollar och investera 600 miljarder dollar i strategiska sektorer i USA innan president Donald Trumps mandatperiod löper ut i januari 2029.
Sedan handelsavtalet slöts i juli förra året har EU-företag aviserat planer på att investera 280 miljarder dollar i amerikansk energi, transport och logistik, enligt källan.
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