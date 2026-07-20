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EU-chefen Ursula von der Leyen och USA:s president Donald Trump vid G7-mötet i Frankrike förra månaden. (Thibault Camus /AP/TT / AP)
Tullkrisen Trumps tullpolitik

Källa: EU räknar med att leva upp till Trumps handelsavtal

Av Andreas Victorzon
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EU räknar med att nå de investeringsmål på motsvarande 1 350 miljarder dollar i enlighet med det handelsavtal unionen ingick med USA förra året, uppger en högt uppsatt tjänsteman för Bloomberg.

EU-kommissionen uppges vara övertygad om att unionen kommer att köpa energi för 750 miljarder dollar och investera 600 miljarder dollar i strategiska sektorer i USA innan president Donald Trumps mandatperiod löper ut i januari 2029.

Sedan handelsavtalet slöts i juli förra året har EU-företag aviserat planer på att investera 280 miljarder dollar i amerikansk energi, transport och logistik, enligt källan.

Källan: EU-företag har tecknat avtal om att köpa energiprodukter för 285 miljarder dollar
Bloomberg  · Ofta betalvägg
EU godkänner tullavtalet (25 juni)
pressmeddelande · www.consilium.europa.eu
Handelsavtalet mellan EU och USA
bakgrund · commission.europa.eu
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