Källa: Iran stoppar attacker – så länge USA håller pausen
Iran stoppar sina egna attacker så länge USA håller i det senaste uppehållet i stridigheterna, säger en högt uppsatt iransk källa till Reuters.
USA pausade plötsligt sina attacker mot Iran på fredagen efter att ha anfallit landet i 13 dagar i rad. USA:s ambassadör i FN, Mike Waltz, säger att Trump bestämt sig för ett uppehåll.
– Han ger samtalen lite utrymme, säger Waltz till Fox News.
Reuters källa uppger dock att Iran inte har mycket tilltro till att uppehållet innebär någon förändring i USA:s diplomatiska position, och säger att det finns ”mer skepticism än optimism” gällande pausen.
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