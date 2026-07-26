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Rök stiger efter en iransk attack mot en amerikansk militärbas i norra Irak på fredagen. (Stella Martany /AP/TT / AP)
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Källa: Iran stoppar attacker – så länge USA håller pausen

Av Hedda Hallsenius
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Iran stoppar sina egna attacker så länge USA håller i det senaste uppehållet i stridigheterna, säger en högt uppsatt iransk källa till Reuters.

USA pausade plötsligt sina attacker mot Iran på fredagen efter att ha anfallit landet i 13 dagar i rad. USA:s ambassadör i FN, Mike Waltz, säger att Trump bestämt sig för ett uppehåll.

– Han ger samtalen lite utrymme, säger Waltz till Fox News.

Reuters källa uppger dock att Iran inte har mycket tilltro till att uppehållet innebär någon förändring i USA:s diplomatiska position, och säger att det finns ”mer skepticism än optimism” gällande pausen.

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Källan: ”Iran har fått tillräckligt mycket bitter erfarenhet av vad landet ser som amerikansk lögnaktighet”
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