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Popartisten Katy Perry på Metgalan. (Evan Agostini /AP/TT / AP)
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Katy Perry om Vita husets video: ”Fullständig kränkning”

Av Hedda Hallsenius
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Vita huset lade under torsdagen ut en video med bilder på bombattacker mot Iran till låten ”Firework” av Katy Perry. Popartisten skriver i ett inlägg på X att hon är ”förskräckt”, rapporterar Bloomberg.

”Jag godkänner inte det här, jag tillfrågades inte och jag står absolut inte för det”, skriver hon.

Videon, som lades upp på Vita husets Tiktok-sida, visar bombexplosioner i takt med att Perry sjunger textraden ”Boom, boom, boom”. Under videon står texten ”Iran har varnats”.

I inlägget kallar Katy Perry Vita husets video för ”en fullkomlig kränkning av allt låten står för”.

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