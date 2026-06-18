Källa: Storbank stoppar Claude i Hongkong

Bankbjässen JP Morgan har stoppat sin personal i Hongkong från att använda Anthropics AI-modeller såsom Claude, uppger källor för Financial Times. Åtgärden kommer efter att Vita huset aviserat ett stopp för användning av bolagets mest avancerade AI-teknik utanför USA.

Goldman Sachs vidtog samma åtgärd för medarbetare i Hongkong redan i april, skriver Reuters.

JP Morgan avböjer att kommentera uppgifterna.