Källa: Storbank stoppar Claude i Hongkong
Bankbjässen JP Morgan har stoppat sin personal i Hongkong från att använda Anthropics AI-modeller såsom Claude, uppger källor för Financial Times. Åtgärden kommer efter att Vita huset aviserat ett stopp för användning av bolagets mest avancerade AI-teknik utanför USA.
Goldman Sachs vidtog samma åtgärd för medarbetare i Hongkong redan i april, skriver Reuters.
JP Morgan avböjer att kommentera uppgifterna.
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