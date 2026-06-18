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Illustrationsbild. (Shutterstock)
Stoppet för Anthropics modeller

Källa: Storbank stoppar Claude i Hongkong

Av Andreas Victorzon
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Bankbjässen JP Morgan har stoppat sin personal i Hongkong från att använda Anthropics AI-modeller såsom Claude, uppger källor för Financial Times. Åtgärden kommer efter att Vita huset aviserat ett stopp för användning av bolagets mest avancerade AI-teknik utanför USA.

Goldman Sachs vidtog samma åtgärd för medarbetare i Hongkong redan i april, skriver Reuters.

JP Morgan avböjer att kommentera uppgifterna.

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Källa: Beslutet beror på hur avtalet mellan banken och Anthropic är formulerat
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