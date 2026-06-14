Källa: Vita huset krävde att AI-modell skulle stoppas inom 90 minuter

Trumpadministrationen tvingade AI-bolaget Anthropic att stänga ned modellen Fable 5 – bara dagar efter lanseringen. För Politico berättar källor inom både Vita huset och Anthropic om dygnet som ledde fram till det uppmärksammade exportstoppet.

Den senaste versionen lanserades för allmänheten i onsdags. Dagen därpå slog Amazons vd Andy Jassy larm om säkerhetsbrister. Det utlöste krismöten mellan bland andra finansminister Scott Bessent och Anthropics vd Dario Amodei i Vita huset.

Enligt Vita huset-källorna fick Amodei ett dygn på sig att stoppa modellen. Han ska ha vägrat och begärt att få se bevis för säkerhetsriskerna.

– Det här var inte något vi ville göra, men vi var bakbundna, säger en anonym tjänsteman.

Anonyma Anthropic-medarbetare ger en annan bild. Enligt dem fick de 90 minuter på sig att stänga ned modellerna utan några konkreta bevis.