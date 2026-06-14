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Anthropics vd Dario Amodei och USA:s finansminister Scott Bessent. (AP)
Utvecklingen av AI

Källa: Vita huset krävde att AI-modell skulle stoppas inom 90 minuter

Av Alice Hermansson
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Trumpadministrationen tvingade AI-bolaget Anthropic att stänga ned modellen Fable 5 – bara dagar efter lanseringen. För Politico berättar källor inom både Vita huset och Anthropic om dygnet som ledde fram till det uppmärksammade exportstoppet.

Den senaste versionen lanserades för allmänheten i onsdags. Dagen därpå slog Amazons vd Andy Jassy larm om säkerhetsbrister. Det utlöste krismöten mellan bland andra finansminister Scott Bessent och Anthropics vd Dario Amodei i Vita huset.

Enligt Vita huset-källorna fick Amodei ett dygn på sig att stoppa modellen. Han ska ha vägrat och begärt att få se bevis för säkerhetsriskerna.

– Det här var inte något vi ville göra, men vi var bakbundna, säger en anonym tjänsteman.

Anonyma Anthropic-medarbetare ger en annan bild. Enligt dem fick de 90 minuter på sig att stänga ned modellerna utan några konkreta bevis.

Andra bolag ska ha varnat för Anthropics senaste modell
www.politico.com
Källa: Vita huset och Anthropic i krismöte efter stoppet
www.axios.com
Experter: AI har blivit fråga om nationell säkerhet
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Utvecklingen av AIAndy JassyScott BessentDario AmodeiAnthropicArtificiell intelligens