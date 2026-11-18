Det stora intresset för att köpa aktier i Anthropic gör att AI-jätten kan höja teckningskursen till en bra bit över 80 dollar per aktie inför torsdagens börsnotering, uppger källor för CNBC. Det tidigare angivna intervallet låg på 70–78 dollar. Även Bloomberg har tidigare rapporterat om planer på att höja priset, men inte angett hur mycket.

På tisdagen stängde Anthropic orderböckerna för börsnoteringen. Bloomberg rapporterade då att investerare ska ha lagt köpordrar motsvarande nästan sju gånger antalet tillgängliga aktier.