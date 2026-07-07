Källor: Deepseek utvecklar egna AI-chip
Den kinesiska AI-utmanaren Deepseek håller på att utveckla sitt eget AI-chip, uppger källor för Reuters.
Bolaget uppges ha trappat upp anställningarna av ingenjörer som ska designa halvledarna.
Om projektet lyckas innebär det ett stort skifte för Deepseek, som hittills varit beroende av AI-chip från Nvidia och Huawei, skriver nyhetsbyrån.
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