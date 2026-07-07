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Illustrationsbild. Nyhetsinslag om Deepseek i Kina. (Ahn Young-joon / AP)
Chipkampen

Källor: Deepseek utvecklar egna AI-chip

Av Andreas Victorzon
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Den kinesiska AI-utmanaren Deepseek håller på att utveckla sitt eget AI-chip, uppger källor för Reuters.

Bolaget uppges ha trappat upp anställningarna av ingenjörer som ska designa halvledarna.

Om projektet lyckas innebär det ett stort skifte för Deepseek, som hittills varit beroende av AI-chip från Nvidia och Huawei, skriver nyhetsbyrån.

Alibaba och Baidu utvecklar också egna AI-chip
Reuters  · Ofta betalvägg
Chippen utvecklas för att driva färdigtränade modeller
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Deepseek verkar redan föra samtal med tillverkare
Engadget
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