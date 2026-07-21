Källor: EU delar ut Googles nya miljardbot i morgon
EU-kommissionen kommer att utdöma sin första bot enligt Förordningen om digitala marknader (DMA) mot Google på torsdagen, uppger källor för Handelsblatt.
Boten gäller missbruk av den amerikanska teknikjättens dominerande ställning och väntas uppgå till miljardbelopp.
Den exakta storleken på boten ska de 27 EU-kommissionärerna diskutera vid sitt veckomöte, erfar tidningen.
Tidigare i sommar gav EU en bot på cirka 45 miljarder kronor till Google för andra brott mot konkurrensregler.
Läs också
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen