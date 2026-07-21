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EU:s tidigare konkurrenskommissionär Margrethe Vestager. Arkivbild. (Virginia Mayo / AP)
Techjättarnas monopolställning

Källor: EU delar ut Googles nya miljardbot i morgon

Av Andreas Victorzon
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EU-kommissionen kommer att utdöma sin första bot enligt Förordningen om digitala marknader (DMA) mot Google på torsdagen, uppger källor för Handelsblatt.

Boten gäller missbruk av den amerikanska teknikjättens dominerande ställning och väntas uppgå till miljardbelopp.

Den exakta storleken på boten ska de 27 EU-kommissionärerna diskutera vid sitt veckomöte, erfar tidningen.

Tidigare i sommar gav EU en bot på cirka 45 miljarder kronor till Google för andra brott mot konkurrensregler.

Källor: Blir det högsta straffet som hittills utdömts enligt DMA
Direkt  · Ofta betalvägg
Boten kommer sannolikt att irritera Donald Trump (tyska)
www.handelsblatt.com
Förordningen om digitala marknader (DMA)
www.consilium.europa.eu

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www.politico.eu
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apnews.com
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