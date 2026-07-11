Källor: FBI-chefen flögs in för att utreda reportrar

FBI-chefen Kash Patel blixtflögs till Washington DC på fredagen för att leda utredningen mot New York Times reportrar, uppger källor för tidningen.

Patel tillbringade totalt åtta timmar i Vita huset. Vanligtvis brukar utredningar ledas från FBI:s högkvarter. På fredagskvällen kallades flera NYT-reportrar till förhör.

Donald Trump uppges ha blivit rasande över tidningens rapportering om att det nya Air Force One-planet, som skänkts av Qatar, saknar det förra planets defensiva förmågor.

På lördagen har Trump också gått till flera långa angrepp mot NYT-reportern Maggie Haberman efter att hon diskuterat frågetecken kring presidentens hälsa.

”Hon har livnärt sig på sin dåliga rapportering, och kommer betala priset när vår mångmiljardstämning mot det misslyckade New York Times tas upp i rätten”, skriver han på Truth Social.