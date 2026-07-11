ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Kash Patel/Det nya planet. (AP)
Trumps USAPresidentens nya lyxflygplan

Källor: FBI-chefen flögs in för att utreda reportrar

Av Joel Malmén
Publicerad:

FBI-chefen Kash Patel blixtflögs till Washington DC på fredagen för att leda utredningen mot New York Times reportrar, uppger källor för tidningen.

Patel tillbringade totalt åtta timmar i Vita huset. Vanligtvis brukar utredningar ledas från FBI:s högkvarter. På fredagskvällen kallades flera NYT-reportrar till förhör.

Donald Trump uppges ha blivit rasande över tidningens rapportering om att det nya Air Force One-planet, som skänkts av Qatar, saknar det förra planets defensiva förmågor.

På lördagen har Trump också gått till flera långa angrepp mot NYT-reportern Maggie Haberman efter att hon diskuterat frågetecken kring presidentens hälsa.

”Hon har livnärt sig på sin dåliga rapportering, och kommer betala priset när vår mångmiljardstämning mot det misslyckade New York Times tas upp i rätten”, skriver han på Truth Social.

Omni förklararTrump kan få ett ”flygande palats” av Qatar – men är det verkligen helt gratis?

Omni Mer
Talesperson för justitiedepartementet: ”Reportrarna är inte målet – de som läcker är”
NY Times  · Ofta betalvägg
Trump på Truth Social
truthsocial.com
Trump fick flyga hem från Natomöte i gamla planet efter säkerhetsoro (9 juli)
CNN
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Trumps USAPresidentens nya lyxflygplanKash PatelDonald TrumpUSANordamerika Amerikansk politik