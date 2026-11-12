Kinesiska AI-bolag försöker nu hyra datorkapacitet med Nvidia-chip utomlands av oro för skärpta amerikanska restriktioner. Det uppger källor för Reuters efter den misstänkta spionhärvan kring vd Jensen Huang.

En stor kinesisk molnleverantör överväger att säkra sådan kapacitet, medan andra har hört sig för om möjligheten att reservera den.

USA förbjuder export av Nvidias mest avancerade chip till Kina, men kinesiska företag kan fortfarande använda dem på distans genom utländska datacenter. Ett lagförslag som skulle kunna stoppa uthyrningen har redan godkänts av representanthuset, skriver nyhetsbyrån.