Nvidias vd Jensen Huang är tillbaka på kontoret, enligt källor till CNBC. I går morse ska han ha hållit ett morgonmöte som vanligt med toppcheferna på bolaget – efter att i helgen ha erkänt en affär med en kvinna som misstänks vara spion. Det uppger källor för CNBC.

Enligt anställda på kontoret i Santa Clara i Kalifornien är stämningen ”nedstämd”.

Källorna har också sagt att de som varit anställda på chipjätten länge har sett upp till Jensen Huang som en idol som inte kan göra något fel, och att de nu har svårt att förlika sig med hans agerande.

Affär eller inte – det hade ändå varit en hektisk vecka för Jensen Huang i och med att Nvidia släpper kvartalsrapport nästa vecka. Bolagets siffror har ofta beskrivits som ett mått på hela AI-boomens bärkraft.