Nvidiachefen Jensen Huangs otrohet med misstänkta kinesiska spionen Alice Huang väcker reaktioner. Aftonbladets Anna Andersson skriver att hon blir omotiverat glad av att AI-profilen tycks ha ”fastnat i något så oerhört analogt och traditionellt som en honungsfälla”.

”I den verkliga världen ville Jensen Huang, precis som alla andra, ha bekräftelse av en annan människa av kött och blod, och inte bara av en inställsam AI-agent”, skriver hon.

SvD:s Jóanna Gorecka beskriver historien som en ”stor, blöt välling av makt, svek och köttets nysningar.

”När allt mindre av våra privata liv ligger i skugga, blir det som fortfarande undandras ljuset desto mer laddat”, skriver hon.