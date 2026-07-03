Källor: Tre länder sätter stopp för EU-sanktioner

EU hoppas kunna klubba sitt 21:a sanktionspaket mot Ryssland den 13 juli, men Grekland, Cypern och Malta har satt sig på tvären, uppger diplomatkällor för Kyiv Independent.

Ländernas oro är att förslaget om ett sex månaders pristak på rysk olja, avsett att minska de ryska oljeintäkterna, skulle gå ut över deras ekonomiskt viktiga sjöfartsindustri.

– För stora skillnader mellan världsmarknadspriserna och pristaket på olja skulle leda till att skepp flaggar om sig i tredje land, säger en diplomatkälla.

Efter maktskiftet i Ungern försöker EU nu driva igenom sanktioner som Viktor Orbán tidigare satt stopp för, bland annat på rysk fisk.

Portugal och Tyskland har dock invändningar. En diplomatkälla uppger att tillverkare av billiga fiskprodukter – till exempel fiskpinnar – har så små marginaler att de inte ens klarar små prisökningar.