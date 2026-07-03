ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Rysk oljetanker. Illustrationsbild. (Ramon Espinosa /AP/TT / AP)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Källor: Tre länder sätter stopp för EU-sanktioner

Av Joel Malmén
Publicerad:

EU hoppas kunna klubba sitt 21:a sanktionspaket mot Ryssland den 13 juli, men Grekland, Cypern och Malta har satt sig på tvären, uppger diplomatkällor för Kyiv Independent.

Ländernas oro är att förslaget om ett sex månaders pristak på rysk olja, avsett att minska de ryska oljeintäkterna, skulle gå ut över deras ekonomiskt viktiga sjöfartsindustri.

– För stora skillnader mellan världsmarknadspriserna och pristaket på olja skulle leda till att skepp flaggar om sig i tredje land, säger en diplomatkälla.

Efter maktskiftet i Ungern försöker EU nu driva igenom sanktioner som Viktor Orbán tidigare satt stopp för, bland annat på rysk fisk.

Portugal och Tyskland har dock invändningar. En diplomatkälla uppger att tillverkare av billiga fiskprodukter – till exempel fiskpinnar – har så små marginaler att de inte ens klarar små prisökningar.

Bulgarien vill inte införa sanktioner mot den rysk-ortodoxa kyrkans patriark Kirill...
kyivindependent.com
...och detsamma gäller Italien
www.politico.eu
Pristaket på rysk olja föreslås bli 44 dollar per fat
united24media.com
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Ryska invasionenOmvärldens svarMaltaCypernPortugalRysslandGreklandUngernEUUkrainaEuropa