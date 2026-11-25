Trumpadministrationen har i tystnad backat från taktiken att försöka mäkla fred i Ukraina genom affärsuppgörelser med Ryssland. Det rapporterar Financial Times. Intresset från Kreml har varit litet, skriver tidningen.

Enligt källor har Donald Trumps svärson Jared Kushner, tillsammans med USA:s särskilda sändebud Steve Witkoff, haft samtal med EU-toppar och sagt att affärer inte längre är deras kärnstrategi. Nu är huvudfokuset territoriella frågor och säkerhetsgarantier.

En företrädare för Trumpadministrationen säger att källuppgifterna inte stämmer, och att de håller på att kalibrera sina förhandlingspunkter.