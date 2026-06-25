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En kvinna omfamnar ett barn efter jordskalven. (Pedro Mattey /AP/TT)
Reaktioner på skalven i Venezuela

Kamp mot klockan att hitta överlevande när dagen gryr

Av Ebba Örn
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Flera städer är hårt drabbade efter jordbävningarna i Venezuela, men delstaten La Guaira pekas ut som värst drabbad, skriver AP.

La Guaira löper längs en kustremsa mellan Karibiska havet och bergsområden runt huvudstaden Caracas. Dussintals hus har rasat och i statlig tv visas bilder på hur tre barn dras fram ur spillrorna, täckta av damm men vid liv.

Landets interimspresident Delcy Rodríguez beskriver La Guaira som en ”katastrofzon” och säger att räddningstjänst från hela landet skickats till området. Hon vädjar samtidigt om mer hjälp från privata företag och säger att man försöker utnyttja dagsljuset för att påskynda insatserna.

– Vi genomför för närvarande intensiva insatser för att rädda liv, säger Rodríguez.

164 personer har bekräftats döda och 971 personer är skadade
AP  · Ofta betalvägg
AFP skriver att deras reporter har sett flera döda personer i La Guaira
AFP  · Ofta betalvägg
Katastrofläkaren om skalvet: Benbrott och klämskador
TT

Här inträffade jordbävningarna

karta
Seismologen Björn Lund säger till SVT Nyheter att efterskalv är att vänta
Sveriges Television
Vittne: ”Kraftigaste jordbävningen jag någonsin upplevt”
BBC
Den första jordbävningens magnitud har uppmätts till 7,2, den andra 7,5
TT
SR:s reporter: ”Ingen svarar i telefon”
Sveriges Radio
Skalven inträffade med en minuts mellanrum
Sveriges Television

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Reaktioner på skalven i VenezuelaVenezuelaLatinamerikaDelcy Rodríguez