Kamp mot klockan att hitta överlevande när dagen gryr

Flera städer är hårt drabbade efter jordbävningarna i Venezuela, men delstaten La Guaira pekas ut som värst drabbad, skriver AP.

La Guaira löper längs en kustremsa mellan Karibiska havet och bergsområden runt huvudstaden Caracas. Dussintals hus har rasat och i statlig tv visas bilder på hur tre barn dras fram ur spillrorna, täckta av damm men vid liv.

Landets interimspresident Delcy Rodríguez beskriver La Guaira som en ”katastrofzon” och säger att räddningstjänst från hela landet skickats till området. Hon vädjar samtidigt om mer hjälp från privata företag och säger att man försöker utnyttja dagsljuset för att påskynda insatserna.

– Vi genomför för närvarande intensiva insatser för att rädda liv, säger Rodríguez.