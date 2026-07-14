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Ryskflaggad oljetanker i en kubansk hamn. (Ramon Espinosa /AP/TT / AP)
Ryska invasionenSanktionerna

Kamp mot klockan för nya sanktioner mot Ryssland

Av Magnus Eriksson
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Före midnatt behöver EU-länderna enas om sitt 21:a sanktionspaket mot Ryssland. Om man inte lyckas blir en av följderna en automatisk uppräkning av det pristak som sätter ett maxpris på vad Ryssland tillåts tjäna på sin olja. Det skriver TT.

En lösning söks nu i sista stund vid ett extrainsatt ambassadörsmöte sent på tisdagseftermiddagen.

Bland det som kvarstår är motstånd mot ytterligare åtgärder mot rysk flytande naturgas och krav på undantag för österrikiska banken Raiffeisen.

Sanktionspaketet har redan skurits ned sedan Bulgarien sagt nej till åtgärder mot rysk-ortodoxa kyrkans överhuvud och Tyskland motsatt sig ett importstopp av rysk alaska pollock. Även ett tänkt visumstopp för ryssar som stridit i Ukraina har urvattnats i förhandlingarna.

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Ryska invasionenSanktionernaRysslandEU