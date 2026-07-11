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Jonatan Unge och Fredrik Wikingsson. (TT)
Fotbolls-VMReaktioner på Norges framgångar

Kändisar kluvna inför Norge: ”Mina två värsta lag”

Av Alice Hermansson
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Det är inte enbart positiva känslor inför att vår nordiska granne tagit sig till kvartsfinal i VM. I en enkät i DN har flera kända profiler fått svara på om de hejar på England eller Norge i ödesmatchen – och flera har kluvna känslor.

Tv-profilen Fredrik Wikingsson säger att det är hans ”två värsta lag” som ställs mot varandra och att han kommer må dåligt oavsett vem som vinner.

Även komikern Jonatan Unge känner sig splittrad och osäker på vem han vill ska vinna.

– Sen brukar jag också alltid heja på favoriten då det gör så mycket mer ont att förlora som favorit än som underdog. Så det borde ju luta åt England, säger Unge.

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Fotbolls-VMReaktioner på Norges framgångarNorgeEnglandDagens NyheterFredrik WikingssonJonatan Unge