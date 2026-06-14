Karlshamn röstar nej till kärnkraftverk i kommunen

Valsedlar med alternativen ja, nej och avstår i vallokalen i Rådhuset i Karlshamn .

Karlshamn röstar nej till kärnkraft i kommunen, rapporterar Ekot. Folkomröstningen ska vara avgjord och nej-sidan vann med 60,9 procent av rösterna, visar preliminära siffror enligt TT.

Valdeltagandet hamnade på 48,4 procent, rapporterar SVT Nyheter Blekinge.

Omröstningen är dock bara rådgivande och i slutändan är det kommunens politiker som fattar beslut om kärnkraftsetablering.