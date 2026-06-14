ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Valsedlar med alternativen ja, nej och avstår i vallokalen i Rådhuset i Karlshamn . (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Kärnkraftsdebatten

Karlshamn röstar nej till kärnkraftverk i kommunen

Av Alice Hermansson
Publicerad: . Uppdaterad:

Karlshamn röstar nej till kärnkraft i kommunen, rapporterar Ekot. Folkomröstningen ska vara avgjord och nej-sidan vann med 60,9 procent av rösterna, visar preliminära siffror enligt TT.

Valdeltagandet hamnade på 48,4 procent, rapporterar SVT Nyheter Blekinge.

Omröstningen är dock bara rådgivande och i slutändan är det kommunens politiker som fattar beslut om kärnkraftsetablering.

Resultatet ska fastställas på onsdagen
TT
Socialdemokraterna är nöjda över utfallet
Sveriges Television
Majoriteten av Karlshamnsbor vill inte att ha kärnkraft i kommunen
Sveriges Radio
Annons
Sommar i Sverige från 730 kr/natt på Elite Hotels
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
KärnkraftsdebattenBlekinge länKarlshamnEnergi & råvaror