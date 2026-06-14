Karlshamn röstar nej till kärnkraftverk i kommunen
Karlshamn röstar nej till kärnkraft i kommunen, rapporterar Ekot. Folkomröstningen ska vara avgjord och nej-sidan vann med 60,9 procent av rösterna, visar preliminära siffror enligt TT.
Valdeltagandet hamnade på 48,4 procent, rapporterar SVT Nyheter Blekinge.
Omröstningen är dock bara rådgivande och i slutändan är det kommunens politiker som fattar beslut om kärnkraftsetablering.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen