Frysvaror slängs i en container utanför ICA Kvantum i Sjöbo efter måndagens cyberangrepp.

Sveriges handlare var nära att utlysa landssorg efter det cyberangrepp som slog ut frysarna på matvarubutiker och restauranger över hela landet. För landets dumpstrare var det däremot nästan julafton, rapporterar Aftonbladet.

– Det kan leda till mycket fynd, säger Andreas Jakobsson, som i 13 år levt nästan helt uteslutande på slängd mat.

Dumpstrare tar hand om och äter mat som slängts. När varor för hundratusentals kronor nu slängts över hela landet är deras främsta problem hur allt ska få plats i kylen, enligt Jakobsson.